تقدم شوقي هلال شوقي مدير مصانع خورشيد للبلاستيك، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية حمل رقم ٢٠١٧/١٩١٦، ضد طارق محمود محمد المحامى، يتهمه فيه بالتشهير والابتزاز والادعاء علي غير الحقيقة.

وقال شوقي هلال في بلاغه، إن المحامي نشر أخبارا كاذبة بأن مصنع خورشيد للبلاستيك يهدد صحة المواطنين وأنه غير جائز قانونا الترخيص به وهوما ثبت كذبه و خلافه للحقيقة.

وأضاف مقدم البلاغ أن الجهات الرقابية المختصة بالتفتيش علي المصنع انتهي تقريرها بأن قياس ملوثات الهواء وشدة الضوضاء أقل من الحد المسموح به قانونا والمصنع يقوم باستخدام الأجهزة الحديثة فى بيئة العمل.

وأكد أن المصنع من أكبر المصانع فى إنتاج و تصدير البلاستك في مصر و هذه الادعاءات المذكورة من المحامي ما هى إلا محاولة للتشهير و الإساءة بسمعته ووالده هلال شوقي هلال و سمعتهما التجارية و مصانع خورشيد للبلاستيك.

ولفت مقدم البلاغ إلى أن المحامي المذكور حاول الضغط بكافة الوسائل على الشاكي ووالده ونشر أخبارا كاذبة وشهر بمصانعهما وحاول ابتزازهما وذلك للتنازل عن القضايا و البلاغات المقدمة منهم ضد ممدوح محمد يوسف (موكل المحامي المذكور) وشريكهم القائم بالأعمال و المنفذ لمشروع سيتي لايت للإنشاء و التعمير، و ذلك بعد اكتشاف الكثير من المخالفات القانونية و تزوير في مستندات رسمية و عرفية فى إدارة المشروع و هي محل تحقيقات تباشرها النيابه العامة.

وطالب الشاكي في بلاغه التحقيق في الواقعة المقدمة ومحاسبة مرتكبيها.