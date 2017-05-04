ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر منطقة قونغشيان بمدينة ييبن في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين قبل الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت بكين.

وأفاد المركز الوطني الصيني لشبكات رصد الزلازل في بيان رسمي أن مركز الزلزال كان عند التقاء خط عرض 28.19 درجة شمالا وخط طول 104.87 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تذكر وكالة الأنباء الصينية الرسمية التي نشرت الخبر أي معلومات حتى الآن عن وجود إصابات أو خسائر مادية جراء وقوع الزلزال.

وكانت سيتشوان تعرضت في 12 مايو 2008 لزلزال قاتل بلغت قوته 7.9 بمقياس ريختر ويعد من أكثر الزلازل التي أصابت الصين تدميرا وحسب آخر الإحصائيات الحكومية الصينية بلغ عدد القتلى جراء هذا الزلزال اكثر من 32 ألف شخص.