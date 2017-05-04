أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن التعقب الدوائي هو نظام عالمي الهدف منه هو تتبع الدواء منذ خروجه من المصنع ثم إلى الموزع ثم إلى الصيدلي حتى يصل للمريض، ويتيح ربط جميع الصيدليات بوزارة الصحة للتصدي لعملية غش الدواء.

وقال في حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم الخميس، إن الباركود الموجود على الأدوية دليل على سلامتها وجودتها، والهدف منه هو تفعيل الرقابة على الصيدليات ومواجهة ظاهرة التلاعب في الأسعار.

ولفت إلى أن هناك 72 ألف صيدلية داخل مصر وتم الاتفاق على ربطها بنظام واحد بالشركات المصنعة للأدوية، لافتا إلى أن هناك تفاوضاً مع وزارة الإنتاج الحربي الاحتفاظ بسرية المعلومات عن الدواء المصري.