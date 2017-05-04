أعلن قصر باكنجهام في لندن اليوم الخميس اعتزام الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث التنحي عن دوره الملكي في البلاد بدءا من الخريف المقبل.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الملكة إليزابيث ستستمر في القيام بدورها كملكة البلاد بعد تنحي زوجها البالغ من العمر 95 عاما.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب دعوة الملكة إليزابيث لاجتماع عاجل لجميع العاملين بقصر باكينجهام صباح اليوم دون الإعلان عن أسبابه.