فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، استعدادا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دولة الإمارات العربية المتحدة عقب زيارة استغرقت يومين، أجري خلالها مباحثات مع قيادات دولة الإمارات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وانتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

