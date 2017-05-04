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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم

2017-05-04 11:14:55
وكالات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.12%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.25% ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.61%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41%.

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