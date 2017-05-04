وصف بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، زيارته إلى مصر، الأسبوع الماضى، بأنها «علامة على السلام»، وأنها اهتمت بالدفاع عن رؤية «العلمانية الصحية».

ونقل موقع «كروكس ناو» الأمريكى، عن البابا قوله إنه تطرق إلى توضيح مفهوم «العلمانية الصحية» في اجتماعاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والقادة الدينين المصريين.

وأضاف الموقع أن «العلمانية الصحية» تشير إلى شكل من أشكال الفصل بين الدين والدولة التي توفر حرية العبادة، لكنها لا تلغى دور الدين في الحياة العامة.

وبحسب الموقع، جاءت تصريحات البابا فرنسيس في أول عظة بعد عودته من القاهرة، والتى أشار فيها إلى أن رحلته إلى مصر كانت تلبية لدعوة السيسى، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثانى، والأنبا إبراهيم إسحق سدراك، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

وقال،:«البابا فرنسيس دعا في حديثه إلى الأقلية المسيحية في مصر والشرق الأوسط، إلى إظهار فرح الإيمان، وحماس الأمل، وقوة الحب»، مشيرا إلى أن البابا أضاف:«إن التراث التاريخى والدينى الكبير لمصر، ودورها في منطقة الشرق الأوسط، يمنحها التزاما خاصا بالمساهمة في سلام مستقر ودائم، لا يقوم على قانون القوة وإنما على قوة القانون».

وأوضح البابا فرنسيس في عظته، وفقا للموقع، أن «السلام يبنى من خلال التعليم وتشكيل الحكمة والنزعة الإنسانية التي تعتبر البعد الدينى جزءا لا يتجزأ من العلاقة مع الله».

وتطرق البابا في عظته إلى اتفاق توحيد المعمودية بين الأرثوذكس والكاثوليك الذي تم توقيعه في القاهرة خلال الزيارة، قائلا: «جددنا التزامنا، بالتوقيع على إعلان مشترك، لرحلة معا والالتزام بعدم تكرار التعميد الذي يجرى في الكنائس الخاصة بنا»، مشيرا إلى أنه والبابا تواضروس أديا الصلاة معا على شهداء تفجيرات «أحد السعف»، مضيفا أن «دمائهم جعلت اللقاء المسكونى مثمرا».