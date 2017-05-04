أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم خلال العام المقبل إضافة 3.000 موظف لمراقبة التقارير الخاصة بالمواد غير المناسبة التي تُنشر على الشبكة الاجتماعية، وإزالة الفيديوهات التي تحتوي على جرائم القتل والانتحار.

وقال مؤسس فيسبوك في منشور عبر حسابه الرسمي على الشبكة: “على مدى الأسابيع القليلة الماضية، رأينا أناساً يضرون بأنفسهم والآخرين على فيسبوك، سواء من خلال البث المباشر أو في فيديو نُشر لاحقاً. وهذا مثير للقلق، لذا فكرنا بطريقة تمكننا من تقديم الأفضل لمجتمعنا”.

ولفت زوكربيرغ إلى أن فيسبوك تسعى، في سبيل إنشاء مجتمع آمن، إلى أن تكون أسرع في الاستجابة لمثل هذه الأمور، لذا فهي تعمل على جعل الإبلاغ عن تلك الفيديوهات أسهل؛ حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب عاجلاً.

وأكد زوكربيرغ أن الشركة تعتزم خلال العام المقبل إضافة 3.000 موظف إلى فريق العمليات الخاص بها حول العالم، بالإضافة إلى الـ4.500 موظف الذين يعملون حالياً؛ وذلك لمراجعة الملايين من التقارير التي ترد إلى فيسبوك كل أسبوع، وتحسين العملية للتصرف على نحو أسرع.