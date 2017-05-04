قال محامي جبهة البوليساريو الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، إن سلطات ميناء في جنوب إفريقيا احتجزت سفينة فوسفات مغربية بعد شكوى من البوليساريو بأنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

واحتجاز السفينة، التي تحمل 50 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا، قد يكون اختباراً لاستخدام البوليساريو قرار محكمة أوروبية، قضت العام الماضي بأنه يجب عدم اعتبار الصحراء الغربية جزءاً من المملكة المغربية في الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

والصحراء الغربية محل نزاع منذ 1975؛ عندما طالب المغرب بالسيادة عليها، وخاضت البوليساريو حرب عصابات من أجل استقلال الشعب الصحراوي هناك. وقسّم اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991 المنطقة إلى قسمين؛ بين ما يسميه المغرب صحراءه الجنوبية، ومنطقة تسيطر عليها البوليساريو.

ويخوض الجانبان منذ ذلك الحين معركة دبلوماسية وقانونية، بيد أن التوتر تفجر العام الماضي عندما اضطرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى التدخل للفصل بين القوات المغربية وكتائب البوليساريو في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية.

وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات التي تديرها الدولة، إن السفينة “تشيري بلوسوم” التي ترفع عَلم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفات من “العيون”، الواقعة في الجزء المغربي من المنطقة المتنازع عليها، لحساب المجموعة- احتُجزت في ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية.

وقال عثمان بناني سميرس المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفات، لرويترز بالهاتف: “الأمر الذي صدر في جنوب إفريقيا بخصوص شحنة (تشيري بلوسوم)، إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتُّخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط”.

وأضاف: “نحن على ثقة تامة بقرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب إفريقية”.

وأضاف أن وحدة فوسبوكراع، التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها، تتقيد بشكل كامل “بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة”.

والصحراء الغربية القليلة السكان والتي تطل على المحيط الأطلسي غنية بالأسماك وكذلك الفوسفات، وربما احتياطيات نفطية.

ومجموعة المكتب الشريف هي أكبر مصدّر للفوسفات في العالم.

ولم يتسنَّ حتى الآن الحصول على تعقيب من السلطات البحرية في جنوب إفريقيا، لكن المكتب الشريف أكد أن الطرف الآخر في القضية هو البوليساريو.

وقال محمد خداد كبير مفاوضي البوليساريو، إن الجبهة أقامت القضية بناء على وضع الصحراء الغربية الذي حددته الأمم المتحدة كمنطقة حكم غير ذاتي؛ لحماية مواردها الطبيعية وأيضاً بناءً على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.