نفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، الشائعات التي تحدثت عن مواصلة روسيا انتشال معدات سرية من سفينة “ليمان” التي غرقت قرب مضيق البوسفور الشهر الماضي .

وقال المصدر ؛ وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) إن “جميع الشائعات التي تتحدث عن مواصلة انتشال معدات سرية من سفينة الاستطلاع ليمان لا صحة لها، حيث قام طاقم السفينة بإزالة جميع المعدات الهامة منها قبل غرقها”.

ونفت وزارة الدفاع الروسية تلك الشائعات بعد الأخبار التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام التي أكدت أن “الغواصين الروس مستمرين بانتشال المعدات السرية من سفينة الاستطلاع ليمان”.

وكانت الوزارة - قد ذكرت في بيان سابق لها - أن “شجاعة طاقم السفينة المنكوبة ساهمت في إبقائها فوق الماء لثلاث ساعات بعد تعرضها للحادث، وفي هذا الوقت تم إجلاء جميع أفراد الطاقم مع الوثائق والذخائر والمعدات الخاصة القابلة للإزالة، ونقلهم إلى قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي”.

ويذكر أن سفينة الاستطلاع الروسية “ليمان” التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت، في 27 أبريل، على بعد 40 كيلومترا غرب مضيق البوسفور، بعد إجلاء جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 78 شخصا، وذلك بعد اصطدامها بالسفينة الأجنبية “أشوت-7”.