حماس: ما صدر عن "عباس" لا يلزم أحدا

قال الناطق باسم حركة “حماس” سامي أبو زهري؛ ردًا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «لا أحد فوّض محمود عباس بتمثيل الشعب الفلسطيني، وكل ما صدر عنه من مواقف لا يُلزم أحدًا».

وأضاف أبو زهري، في تصريح على حسابه في “تويتر”: «نرفض تصريحات عباس بأن جميع قضايا الحل النهائي قابلة للحل؛ لأن هذه حقوق وطنية لجميع الفلسطينيين، ولا أحد يملك التفريط بها».

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس قال، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: “إن إبرام اتفاق سلام بناء على حل الدولتين سيساعد في مكافحة لإرهاب»، مضيفا أنه «يرى فرصًا للسلام؛ نتيجة تصميم ترامب على مواصلة تلك الجهود”.

وأضاف عباس: “إن الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين هو تحقيق سلام، يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967»، مبديًا اعتقاده أن «الجانبين سيتمكنان من حل مشكلة اللاجئين والأسرى”.

وتابع: “الفلسطينيون يعترفون بدولة إسرائيل، وحان الوقت لأن تنهي إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني وأراضيه”.