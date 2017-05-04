السيسي ينقل «قاضيين» اثنين.. ويحيل آخر للمعاش2017-05-04 11:05:40
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، 3 قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل قاضيين لوظائف غير قضائية بوزارتي القوى العاملة والأوقاف، وإحالة آخر للمعاش.
وجاء القرار رقم 195 لسنة 2017، بإحالة المستشار حسن علي السيد حسين النجار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى المعاش.
كما صدر القرار رقم 196 لسنة 2017 بإحالة عمرو حسن نبيل مرسي فهمي على حسن، القاضي بمحكمة المنصورة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الأوقاف. وصدر القرار رقم 197 لسنة 2017، بإحالة محمود أحمد أبوهاشم على، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة.
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