قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، إنها تعترض على ما تضمنته إحدى مواد مشروع قانون تنظيم الأزهر، خصوصًا فيما يتعلق بشأن تولي شيخه لفترة زمنية معينة تصل إلى ست سنوات ولمرة واحدة فقط عن طريق الانتخابات.

وأوضحت عبلة الهواري في بيان وزعته عبر البريد الالكتروني وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، أن الأزهر يمثل قيمة كبيرة لمصر والعالم الإسلامي ويعبر عن الإسلام الوسطي، ويجب أن يكون شيخه من العلماء الأجلاء الذي يحفظ للأزهر مكانته.

ورفضت ربط زيارة بعض النواب لمشيخة الأزهر المقررة يوم الثلاثاء القادم لإعلان التضامن مع شيخ الأزهر ضد الحملات التي تشنه بعض وسائل الإعلام في الوقت الراهن، داعية أن يكون التضامن تحت قبة البرلمان لمناقشة المشروع ورفضه.