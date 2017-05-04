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إصابة 5 أشخاص بـ«اختناقات» في حريق بكفر الشيخ
اسعاف ـ جثة ـ مقتل ـ وفاة

إصابة 5 أشخاص بـ«اختناقات» في حريق بكفر الشيخ

2017-05-04 10:58:24

أصيب 5 أشخاص بقرية “الغنايمة”، التابعة لمركز سيدي سالم، بكفر الشخ، اليوم، باختناقات إثر نشوب حريق بمنزل بالقرية، تم إخماده، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفرالشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، قد تلقت بلاغًا بالحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وأكد “الجنزوري” أن المصابين هم : أحمد.ع 20 سنة، ورامي.ع.غ، 35 سنة، ومحمد.ع.ن 35 سنة، ومحمود.ع.ا 16 سنة، وملهم.م.ش 50 سنة، اختناقات، وتم نقلهم للمستشفى.

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