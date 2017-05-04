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النجم الفرنسي عمر ساي ينتظر طفله الخامس
عمر ساي

النجم الفرنسي عمر ساي ينتظر طفله الخامس

2017-05-04 10:56:45
وكالات

كشف النجم الفرنسي الأسمر عمر ساي - الذي سطع نجمه في هوليوود بعد قيامه ببطولة فيلم إكس مان، عن أنه ينتظر ولادة طفله الخامس من زوجته الشابة هيلين ساي - 38 عاما - بعد أن رزقا ببنتين وولدين بين سبعة أعوام وخمسة عشر عاما، مشيرا إلى أن زوجته في شهرها الرابع للحمل الآن ومن المنتظر قدوم الطفل في أواخر هذا العام.
ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي”لو فيجارو” فإن عمر ساي تزوج هيلين قبل حوالي 10 أعوام، وأن علاقتهما قاربت العشرين عاما ، وأنه قرر الانتقال منذ 5 سنوات إلى لوس أنجلوس في أمريكا ليبتعد عن ضجيج وسائل الإعلام في فرنسا وملاحقة الصحفيين الدائمة لهم ليوفر لأولاده حياه هادئة مستقرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وذكر الموقع أن ساي أكد أن كل ما يهمه هو عائلته، أولاده الأربعة والطفل الخامس القادم قائلا ” من أجل أولادي كان يجب علينا أن نبتعد.. أن نجد مكانا نشعر فيه بحرية أكثر ” .

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