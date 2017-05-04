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أحمد زاهر ينهي 85% من مشاهده في "الحالة ج"
احمد زاهر

أحمد زاهر ينهي 85% من مشاهده في "الحالة ج"

2017-05-04 10:53:52
وكالات

انتهى الفنان أحمد زاهر من تصوير 85% من مشاهده من مسلسله الجديد”الحالة ج” المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.
وقال زاهر إنه سوف يصور آخر مشهد له في مسلسل “الحالة ج” نهاية مايو الحالي ، ليكون جاهزا لسباق دراما رمضان، موضحا أن المسلسل سيكون مفاجئة للجمهور لتناوله قضايا اجتماعية فى ظل الصراع الطبقي الذى يشهده المجتمع المصري، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضاف أنه يجسد شخصية ضابط شرطة يدعى “حازم” ويتولى قضية كبرى يحاول فك شفرة الغموض بأحداثها، ويلقي القبض على أحد أطراف القضية، وخلال سير الأحداث يدخل في علاقة من نوع خاص مع مديرة مؤسسة طبية كبيرة وتتوالى الأحداث .
“الحالة ج” بطولة حورية فرغلي، ياسر علي ماهر، محمد يونس، أحمد جلال عبدالقوي، عمرو صالح، دينا وشاحي، مصطفى يوسف، مصطفى سالم، ورانيا شاهين.

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