أوضح المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسلوب السداد لقيمة أراضى مشروع “بيت الوطن” المتاحة للحجز للمصريين بالخارج منذ الأمس.

وقال إن السداد يتم على النحو التالى: دفعة مقدمة 25% متضمنة (1% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقًا للقانون رقم 33 لسنة 2014)، والباقي على 5 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويًا، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، وفى حالة سداد كامل المبلغ، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.