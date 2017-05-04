أخمدت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة اليوم الخميس، حريق شب فى “موتور” سيارة تابعة لشركة خدمات طيران بأرض المهبط بسبب ماس كهربائى قبل إمتداده لباقى السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة انه أثناء توجه السائق ” م . ش ” بسيارة إلى مخزن بقرية البضائع فوجىء بصدور دخان كثيف من موتور السيارة وإشتعال النيران فيها وعلى الفور تم إستدعاء قوات المطافىء التابعة للحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل إمتداده لباقى السيارة حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة وسحب السيارة من موقعها.