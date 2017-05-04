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أحمد عبدالوارث ينهي 75% من مشاهده بـ"أرض جو"
احمد عبد الوارث

أحمد عبدالوارث ينهي 75% من مشاهده بـ"أرض جو"

2017-05-04 10:51:39
وكالات

يستكمل الفنان القدير أحمد عبد الوارث تصوير باقي مشاهده بمسلسل “أرض جو” الأسبوع القادم بمدينة الانتاج الإعلامي بعد أن أنهى تصوير مساحة 75 % منها .
وقال أحمد عبد الوارث – في تصريح للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يجسد في مشاهده القادمة بالمدينة شخصية رجل الأعمال “مراد” مدير شركة طيران ويحتفل بزفاف نجلته، ويصطدم ببعض المفارقات عندما تحاول الفنانة غادة عبد الرازق من خلال عملها كمضيفة بشركة الطيران الخاصة به، وتجسد شخصية “سلمى” إسقاط الطائرة التي يستقلها خطيب نجلته.
مسلسل “أرض جو” بطولة غادة عبد الرازق، وهيثم شاكر، وعبد العزيز مخيون وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد كريم وأحمد عبد الوارث ومها أبو عوف، تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج ياسر سليم وتامر مرسي، وإخراج محمد جمعة.

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