قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية إجراء تغييرات من شأنها أن تجعل تنفيذ ركلات الترجيح أكثر عدلا.

الفكرة التي ينوي (يويفا) تطبيقها قريبا هي أن ينفذ الفريق الأول ركلة الترجيح، ثم ينفذ المنافس ركلتين بدل واحدة، وهكذا حتى يصل الفريقان إلى 5 ركلات ترجيحية - هذا الأمر شبيه بما يحدث في لعبة التنس حين يصل اللاعبان إلى شوط كسر التعادل.

وبرر يويفا القرار بأن “اللاعب الذي يسدد الركلة الثانية يكون تحت ضغط عقلي أكبر”، مضيفا أن التغييرات الجديدة سيتم تطبيقها في بطولة أمم أوروبا تحت 17 هذا الصيف.

وفي حال تم العمل بهذه التغييرات في هذه البطولة، ولقيت الفكرة نجاحا فمن المنتظر أن يتم تعميمها خلال وقت قصير.