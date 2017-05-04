فجر إيلي ديب، الزوج السابق للفنانة نوال الزغبي، مفاجأة جديدة بخصوص علاقتهما، من خلال بيان قيد عائلي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهر في بيان القيد العائلي والذي صدر حديثًا، أن المطربة نوال الزغبي مازالت زوجته ولم يحدث الطلاق كما أشارت.

وأوضح البيان العمر الحقيقي لـ”الزغبي” حيث ولدت في 29 يونيو عام 1971، أي تبلغ حاليا 45 عامًا.

وكانت الفنانة نوال الزغبي، صرحت خلال استضافتها ببرنامج “أحلى ناس” مع الإعلامية رابعة الزيات، أنها حصلت على الطلاق، الأمر الذي أزعج إيلي الديب ودفعه إلى نشر هذه الوثيقة.