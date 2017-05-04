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البورصة توقف التداول على 8 أسهم
البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

2017-05-04 10:52:19
وكالات

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى “القاهرة للزيوت والصابون، البنك المصرى الخليجى، رواد السياحة، غاز مصر، الدلتا للسكر، القاهرة للدواجن، مصر لصناعة الكيماويات، ومينا فارم للأدوية”.

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