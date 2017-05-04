اعتبرت الصحف الفرنسية اليوم الخميس، أن المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وإيمانويل ماكرون اتسمت بعنف غير معهود، وذلك قبل 3 أيام من الجولة الثانية والحاسمة لهذه الانتخابات.

وكتبت صحيفة “لو فيغارو” على صفحتها الأولى أن ماكرون ولوبان تواجها مساء الأربعاء: “في مناظرة عنيفة بشكل غير معهود لم تكن غالبا بالمستوى المطلوب ولم ترق إلى حوار على مستوى الحدث”.

وأضافت: “من الصعب وصف الشجار الذي دار مساء الأربعاء بأنه مناظرة”، فيما ذكرت صحيفة “لوموند” أن “النقاش كان قاسيا وعنيفا من البداية حتى النهاية”.

وقالت صحيفة “لو باريزيان”: “لم نشهد يوما مناظرة تنظم بين الدورتين بهذا العنف”، مشيرة إلى “أننا ما زلنا لا نعلم شيئا عن جوهر البرامج”.

وذكرت صحيفة “ليبيراسيون” أن “هناك أمورا كثيرة يمكن قولها عن مشروعات إيمانويل ماكرون لكن ليس بهذا الأسلوب. ليس باستخدام المدفعية الثقيلة التي تفتح النار عشوائيا على الهدف نفسه”.

أما صحيفة “ميدي ليبر” فأشارت إلى أن المرشحين “تبادلا اللكمات على الحلبة المتفجرة للانتخابات الرئاسية”، معتبرا “أنها إحدى المواجهات التلفزيونية الأكثر عنفا وفوضوية”.

وانتقدت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان منافسها إيمانويل ماكرون لدعمه “العولمة المتوحشة”، في حين اتهمها المرشح الوسطي المؤيد لأوروبا بـ”الكذب” ونشر “الكراهية”.

وبحسب استطلاع للرأي شمل عينة من المشاهدين تم سؤالهم لدى انتهاء القسم الأول من المناظرة، اعتبر 63 في المئة أن ماكرون كان مقنعا أكثر، مقابل 34 في المئة للوبان.