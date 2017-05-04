بحث الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مع نظيره الصيني شي جين بينج قضية كوريا الشمالية ، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين.

وأشار دوتيرتي - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الخميس - إلى دور بكين الهام في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، فيما حث الرئيس الصيني جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والعودة إلى الحوار والمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى شبه جزيرة خالي من الأسلحة النووية.

بدوره ، قال أرنستو أبيلا المتحدث باسم دوتيرتي إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية خلال اتصالهما ، مشيرا إلى أن الرئيس الفلبيني أعرب عن رغبته في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصين لبذل المزيد من الجهود لكي توقف بيونج يانج إجراء المزيد من التجارب الصاروخية والتجارب النووية.