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السبت.. سيمفونية بيتهوفن التاسعة" على المسرح الكبير بالأوبرا
دار الأوبرا

السبت.. سيمفونية بيتهوفن التاسعة" على المسرح الكبير بالأوبرا

2017-05-04 10:45:49
وكالات

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بعد غد “السبت” حفلا يقدم خلاله سيمفونية “بيتهوفن التاسعة” والمعروفة أيضا بالسيمفونية الكورالية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .
ويعتبر النقاد الموسيقيون سيمفونية بيتهوفن التاسعة واحدة من أعظم أعمال بيتهوفن، ويرى نقاد آخرون أنها أعظم المؤلفات الموسيقية على الإطلاق، وهي تعد أول نموذج لاستخدام مؤلف كبير لأصوات مغنيين في عمل سيمفوني، ومن هنا جاءت تسميته بالسيمفونية الكورالية، كما أن نشيد الاتحاد الأوروبي هو جزء مأخوذ من هذه السيمفونية، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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