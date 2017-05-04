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طارق لطفي: سأنتهي من تصوير "بين عالمين" خلال أسبوعين
الفنان طارق لطفي

طارق لطفي: سأنتهي من تصوير "بين عالمين" خلال أسبوعين

2017-05-04 10:42:50
وكالات

انتهى الفنان طارق لطفي من تصوير 70% من مشاهده في مسلسل “بين عالمين”، والمقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان المقبل.
وقال لطفي – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يواصل حاليا تصوير العمل في مصر الجديدة ولمدة ثلاثة أيام، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل كاملا خلال أسبوعين .
من ناحية أخرى بدأ المخرج أحمد مدحت عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى للمسلسل لتسليمها إلى القنوات الفضائية التي تعرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل .
“بين عالمين” تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول صراع المال والسلطة، من خلال شخصية “مروان” التي يجسدها طارق لطفي، صاحب شركة عقارات، ورغم التزامه دينيا إلا أنه لا يرى سوى مصلحته فقط .
المسلسل بطولة هشام سليم، لقاء الخميسى، حازم سمير، أمير صلاح الدين، فيدرا، دارين حداد، تأليف أيمن مدحت، إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد مدحت

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