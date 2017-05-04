بدأ ملف الراحلين عن نادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة يسيطر على الأوضاع داخل القلعة البيضاء مع اقتراب نهاية الموسم الحالى، واقتراب موعد الميركاتو الصيفى ليعلن مسئولو الأبيض حالة الطوارئ ولكن فى السر، للترتيب بشكل جيد لحسم قائمة الموسم الجديد وتحديد الخارجين من قلعة ميت عقبة.

ووفقا لتقارير إعلامية ان الميركاتو الصيفى المقبل سيشهد مفاجآت من العيار الثقيل بنادي الزمالك، خاصة فى أسماء اللاعبين الراحلين، وأطلق المصدر على الترتيبات التى يجريها مسئولو الأبيض فى الوقت الحالى لقب مذبحة الصيف نظرا للأعداد الكثيرة المنتظر رحيلها، والتى لن تقل عن 10 لاعبين وقد تزيد عن ذلك.

وأوضحت التقارير أن هناك بعض لاعبى الزمالك خارج حسابات الرحيل نهائيا إلا فى حالة الاحتراف، وتلقى عروض مغرية من أندية أخرى، وأبرزهم أحمد الشناوى ومحمود جنش وعلى جبر ومحمود حمدى وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد ومعروف يوسف، ومحمد إبراهيم وشيكابالا ومصطفى فتحى وباسم مرسى وحسام باولو.