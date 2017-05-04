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شاهد.. أول برومو لمسلسل "ريح المدام"
الممثل احمد فهمي

شاهد.. أول برومو لمسلسل "ريح المدام"

2017-05-04 10:47:32
متابعات

تنافس قناة “النهار” في السباق الرمضاني، بمسلسل “ريح المدام” للفنان أحمد فهمي، والمذيع أكرم حسني، الشهير بـ”أبو حفيظة”، والفنانة مي عمر.

عرضت “النهار” البرومو التشويقي للمسلسل، الذي استقر المخرج كريم العدل على اسم “ريح المدام” بدلًا من “هو وهي وهو”، الذي تم تغييره، مؤخرًا.

يذكر أن مسلسل “ريح المدام” من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته رجاء الجداوي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وتتناول أحداثه عددًا من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي، على شكل حلقات متصلة منفصلة.

يؤدي أحمد فهمي دور “سلطان”، مخرج إعلانات متزوج من “داليا”، التي تقوم بدورها مي عمر، والذي يقع في العديد من المشاكل، الذي يحاول صديقه “بجهت”، الذي يجسده أكرم حسني، حلها معه.

في نفس السياق كانت “النهار” عرضت البرومو التشويقي لمسلسل الفنان حمادة هلال “طاقة القدر” أيضًا، منذ عدة أيام، ومن المنتظر أن تعلن عن باقي خطتها البرامجية في رمضان، خلال الأيام المقبلة.

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