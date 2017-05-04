مصر تمنح الإقامة للإجانب مقابل عقارات بهذه الأسعار!2017-05-04 10:43:29
عدلت مصر قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذي يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام، إذا اشتررى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.
ونقلت “رويترز”، عن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان: “من يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة.. ولوكانت قيمة العقار 400 ألف دولار تكون الإقامة خمس سنوات”.
وفي وقت سابق ذكرت الحكومة في بيان أنها وافقت على”المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات علىأن يتم ذلك بشكل متدرج”.
وأضاف بيان الحكومة “تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدةعام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة خمس سنوات”.
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