أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة والبرلمان قد خاضا شوط كبير في مشروع قانون “العمل الجديد”، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الملاحظات بالقانون.

وأشار سعفان من خلال لقاء على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، إلى أنه تم تنظيم جلسة حوار لمناقشة مشروع قانون “العمل” بحضور ممثلي اتحاد عمال مصر وجميع الاتحادات المهنية، موضحا أنه تم التوافق على جميع مواد القانون والذي يضم 276 مادة بالقانون.

وأعرب عن حرصه في أن يتوافق أصحاب الأعمال والعمال على قانون العمال الجديد لتهيئة مناخ العمل ليؤتي بثماره في العملية الإنتاجية، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ “التوافق” لدي المجتمع المصري في مختلف الملفات.

وفي سياق مشروع قانون “النقابات المهنية”، أوضح سعفان أن مشروع القانون أصدرته الوزارة في 27 أبريل 2016 وأصدره مجلس الوزراء في يوليو 2016، وبدأ مجلس النواب مناقشته في يناير 2017.

وأضاف سعفان أن القانون يهدف إلى استقرار العملية النقابية وتجنب “الفوضى” وأن يتم عمل كيانات نقابية بدون أي لغط ويمثل العمال.