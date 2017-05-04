نافاس قد يجدد عقده مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية بأن الأسباني خيسوس نافاس قد يجدد عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وكان من المرجح أن يرحل نافاس عن صفوف السيتيزنز في نهاية الموسم نظرا لجلوسه لفترات طويلة على مقاعد البدلاء مع قدوم الأسباني بيب جوارديولا لتولي المسئولية الفنية ، غير أن الأمور تبدلت في الآونة الأخيرة.

وأضافت التقارير أن جوارديولا اقتنع بشدة بالمستوى الذي يقدمه نافاس ، وأنه بدأ يعتمد عليه بصورة أكبر ويفكر جديا في تجديد عقد اللاعب.

وبدأ نافاس أساسيا في ست مباريات من آخر سبع مباريات خاضها مانشستر سيتي وقدم مستويات جيدة دفعت جوراديولا للنظر بجدية في تجديد عقده.

يذكر أن نافاس سجل ثمانية أهداف في 178 مباراة خاضها بقميص مانشستر سيتى منذ انضمامه لصفوفه في عام 2013.