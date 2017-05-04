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دعوى إلغاء حظر النشر في قضية تقرير الفساد.. اليوم
مجلس الدوله

دعوى إلغاء حظر النشر في قضية تقرير الفساد.. اليوم

2017-05-04 09:36:35
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تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من المحامي على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70 قضائية النائب العام.

كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات السابق عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.

وأعلنت النيابة العامة حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”.

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