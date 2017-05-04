تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 6 متهمين في واقعة “اقتحام مركز شرطة العياط”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 14 أغسطس عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.