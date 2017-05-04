 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 09:50 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. محاكمة 6 متهمين باقتحام «قسم العياط»
محكمة_

اليوم.. محاكمة 6 متهمين باقتحام «قسم العياط»

2017-05-04 09:35:05

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 6 متهمين في واقعة “اقتحام مركز شرطة العياط”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 14 أغسطس عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3