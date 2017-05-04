أكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ياسر جابر، أن حجم عجز الميزان التجاري في عام 2016 قد انخفض بقيمة 9 مليار دولار، في حين تم خفض عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول للعام الحالي بنسبة 5,5 مليار دولار، معربا عن تفاؤله في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات في نهاية العام الحالي.

وأشار جابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن مصر استوردت منتجات بقيمة 70 مليار دولار وصدرت منتجات بقيمة 20 مليار دولار العام الماضي، موضحا أن الوزارة أصدرت القرار “43” العام الماضي والخاص بتنظيم الشركات المستوردة للمنتجات، والتي منعت من استيراد منتجات متدنية الجودة.

وأوضح أن التقليل من المنتجات “متدنية الجودة” كانت متواجدة بالأسواق المصرية بأسعار زهيدة، مما أسفرت عن الإضرار بالمنتجات الوطنية.

وفي سياق أخر، أعلن أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة الصناعة لإنشاء شركة لإدارة المنطقة الصناعية في “انشاص” برأس مال 250 مليون جنيه.