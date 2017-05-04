شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الخميس إلغاء 4 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وتأخر إقلاع اليمنية المُتجهة إلى عدن ساعة للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن السلطات المختصة تلقت إخطار بإلغاء 4 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وتمت إعادة الحجز لهم للسفر على رحلات أخرى وهى رحلات المصرية العالمية رقم 510 والمتجهة إلى الكويت و930 والمتجهة إلى ميلانو ورحلة بدر إيرلاينز رقم 161 والمتجهة إلى الخرطوم ورحلة الخطوط الإريترية رقم 361 والمتجهة إلى أسمرة عن طريق الخرطوم بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى عدن ساعة للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين فى الأراضى اليمنية.