نشرت المطربة اللبنانية ماريا أحدث صور لها بعد أن أجرت عمليات تجميل، وذلك من خلال صفحتها على “إنستجرام”، كما نشرت فيديو لها.

وجاءت الصور صادمة حيث تغيرت ملامح ماريا تمامًا.

وعلق الجمهور، أن عمليات التجميل لم تغيرها بل دمرتها، حيث ظهرت بملامح كبيرة وخدود منتفخة.

من المعروف أن المطربة ماريا أثارت جدلًا كبيرًا فور ظهورها؛ لتقديمها عددًا من الكليبات المثيرة ومنها “العب، حس اللى بيه”.