‏‫قال وزير الصحة في إقليم كردستان، ريكوت محمدرشيد، إنه تم إلقاء القبض على المعالج بالطب الشعبي ملا علي كلك، بناءً على الشكوى المقدمة من الوزارة، موضحًا أن ما يقوم به الأخير “بعيد كل البعد عن العمل الطبي”، بحسب تعبيره.

وأكد وزير صحة الإقليم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، إن قوات الشرطة اعتقلت الليلة الماضية الملا علي كلك، وإن إصدار أمر الاعتقال كان نتيجة التعاون بين كل من وزارتي الصحة والداخلية والمحاكم المختصة، مشيرًا إلى أن “أمر الاعتقال يعود إلى الشكاوى المسجلة ضده خلال الفترة الماضية، لأن ما يقوم الملا علي لعلاج مرضاه بعيد كل البعد عن المجال الطبي”.

كانت قوات الشرطة اعتقلت، الليلة الماضية، رجل الدين الكردي، الملا علي كلك، الذي يصف نفسه بـ”خبير في مجال الطب الشعبي”، ما أثار جدلًا كبيرًا بين الأوساط الطبية والشعبية في إقليم كردستان.

يذكر أن كلك الذي يدير مركزًا طبيًا في ناحية كلك التابعة لمحافظة أربيل كان وصف قبل عدة أشهر، تناول المناديل الورقية بالحل الأنجع لخفض الوزن، ودعا السيدات إلى تناول المناديل الورقية للتمتع بقوام رشيق والتخلص من الكرش، وبناءً على ذلك قامت سيدة بتناول أكثر من 1104 قطع من المناديل الورقية خلال شهر ونصف الشهر بمعدل 25 قطعة خلال اليوم الواحد، ما استدعى نقلها الأسبوع الماضي إلى مستشفى الطوارئ في أربيل على الفور.