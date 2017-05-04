أكد الدكتور جون جابور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن المنظمة تعمل في منظمة الصحة على خطط ثنائية تعتمد على الأولويات المحلية والمنظمة تدعم مصر بشكل كبير، لافتًا إلى أن مصر خالية تماما من شلل الأطفال منذ 2006.

وأشار جابور، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، اليوم الخميس، إلى أننا نمر بمرحلة أزمات ونستقبل لاجئين يمكن أن يشكلوا خطرا لما ما قد ينقلوه من أمراض أو فيروسات، مؤكدا أن هناك انتشار عال لـ”فيروس C” في مصر ونتدخل منذ فترة لدعم مصر في مواجهة الفيروسات الكبدية.