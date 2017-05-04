 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 09:58 صباحاً
روابط سريعة
الصحة العالمية: مصر خالية تماما من شلل الأطفال منذ 2006‎
التطعيم ذد شلل الأطفال

الصحة العالمية: مصر خالية تماما من شلل الأطفال منذ 2006‎

2017-05-04 09:10:49

أكد الدكتور جون جابور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن المنظمة تعمل في منظمة الصحة على خطط ثنائية تعتمد على الأولويات المحلية والمنظمة تدعم مصر بشكل كبير، لافتًا إلى أن مصر خالية تماما من شلل الأطفال منذ 2006.

وأشار جابور، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، اليوم الخميس، إلى أننا نمر بمرحلة أزمات ونستقبل لاجئين يمكن أن يشكلوا خطرا لما ما قد ينقلوه من أمراض أو فيروسات، مؤكدا أن هناك انتشار عال لـ”فيروس C” في مصر ونتدخل منذ فترة لدعم مصر في مواجهة الفيروسات الكبدية.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3