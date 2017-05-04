أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس،عن طرح، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.