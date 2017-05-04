يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 68 نقطة بينما يحتل فريق طنطا المركز العاشر برصيد 35 نقطة .

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي 3-0 و يسعي الأهلي إلى العودة مجددا إلى مسلسل انتصاراته والذى توقف بالجولة الماضية بعد التعادل مع الإنتاج الحربى؛ حتى يضمن لقب الدوري بينما يسعى طلائع الجيش للفوز حتي يحسن من وضعه بجدول الدوري.