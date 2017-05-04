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اليوم.. نائب وزير الإسكان يزور سوهاج‎
دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج

اليوم.. نائب وزير الإسكان يزور سوهاج‎

2017-05-04 09:07:27
أ ش أ

يستقبل الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج صباح اليوم، الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات بمطار سوهاج.

وتشمل زيارة نائب الوزير تفقد العمارات السكنية بمنطقة السماكين بعد تسكينها، ومنطقة عربة أبيدوس العشوائية.

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