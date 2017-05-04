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والدة الطفل المقتول بالخطأ على يد أبو الليف: حسبي الله ونعم الوكيل
نادر ابو الليف

والدة الطفل المقتول بالخطأ على يد أبو الليف: حسبي الله ونعم الوكيل

2017-05-04 09:12:48
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بكت والدة الطفل مصطفى، الذي قُتل بالخطأ في حادث سيارة المطرب الشعبي نادر أبو الليف، على الهواء، أثناء حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة “دريم”، حيث أكدت أن نجلها كان الـ 7 بين أشقائه ويعمل على “عربة كارو” ويبلغ من العمر 15 عامًا.

وقالت السيدة، إن زوجها مريض ولا يستطيع العمل، بينما كان المجني عليه هو المتكفل بالصرف على الأسرة بأكملها، مستطردة: “حسبي الله ونعم الوكيل، أنا عارفة أنه هيموت، أول ما روحت شوفته في المستشفى عرفت إنه مش هيرجع تاني”.

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