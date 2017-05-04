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إيناسيو يجتمع بلاعبي الزمالك اليوم
ايناسيو - الزمالك

إيناسيو يجتمع بلاعبي الزمالك اليوم

2017-05-04 09:04:07
متابعات

قرر البرتغالي ايناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة فنية قبل بدء تدريبات اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي هذا عقب رفض البرتغالي ايناسيو منح اللاعبين راحة بعد التعادل السلبي بدون أهداف أمس أمام الإسماعيلي في الجوله السابعة والعشرين بالدوري الممتاز .

ويقوم الجهاز الفني بشرح الأخطاء التي وقع بها الفريق بمباراة امس ويقوم علي تصحيها وتفاديها بالمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الثامنة والعشرين للدوري التي ستقام يوم الأحد.

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