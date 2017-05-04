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تفاصيل قتل شاب على يد قاضي.. سرّ «الخلية الإرهابية»
جثة

تفاصيل قتل شاب على يد قاضي.. سرّ «الخلية الإرهابية»

2017-05-04 09:15:32

كشف مصدر أمني، عن وجود “شقة”، في منطقة مدينة نصر، تستأجرها سيدة فلسطينية الجنسية، يتردد عليها عديد العناصر من جماعة الإخوان المسلمين، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، على فترات مختلفة.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن سكان العقار، قد اشتبهوا بوجود خلية إرهابية، في تلك الشقة، عدة مرات، وقدموا بلاغات ضد الشقة.

وأوضح أن السكان، قاموا بإخبار المستشار الذي يسكن في نفس العقار، الذي ارتاب في فتاة عقب خروجها من العقار، والتي كان في انتظارها سيارة ملاكي بزجاج “فاميه”.

ونوه المصدر، بأنه لدى نزول المستشار لاستيضاح الأمر، فوجئ بتعدي الشخص الذي كان منتظر الفتاة بالسب والضرب عليه، ليسقط أرضاً ويسقط سلاحه.

وأضاف المصدر: “عقب محاولة القاضي، التقاط سلاحه المرخص، دهس الشاب يده بقدمه، وحال نهوض القاضي من الأرض، حاول الشاب الاستيلاء على السلاح، لتخرج طلقة طائشة بطريق الخطأ؛ لتستقر في كتف الشاب”.

وتابع المصدر: “قام المستشار، بنقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة عقب الوصول”.

وتوجه المستشار إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، لتسليم نفسه والسلاح، وتولت نيابة شرق القاهرة التحقيق.

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