نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قريب من محادثات السلام في أستانة قوله إن المعارضة السورية المسلحة ستعود، الخميس، للمفاوضات.

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز في أستانة إن وفد المعارضة لم يصل بعد إلى مكان عقد المحادثات.

وكانت المعارضة المسلحة قالت، الأربعاء، إنها علقت مشاركتها في المفاوضات وطالبت بوقف القصف، الذي تنفذه القوات السورية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.