القبض على راكب حاول تهريب 36 بذرة ماريجوانا في مطار القاهرة

قبضت جمارك مطار القاهرة اليوم الخميس على راكب حاول تهريب 36 بذرة شجرة الماريجوانا والتربة الخاصة بزراعتها و17 جرامًا من بذور نبات الخشخاش والمحظور حيازتها داخل حقائبه لدى وصوله من هولندا وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب.

وأكد سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من أمستردام اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب “س . ا” وبتفتيش حقائبه عثر على 36 بذرة شجرة الماريجوانا والتربة الخاصة بذراعتها و17 جراماً من بذور نبات الخشاش والممنوع زراعته أو تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما تم تحرير محضر رقم 58 لسنة 2017 وإحالته للنيابة .