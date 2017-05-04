أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجلس النواب سيصوت اليوم الخميس على مشروع قرار جمهوري مثير للجدل، يلغي أو يحل محل مشروع الرعاية الصحية الذي مُرر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، المعروف ببرنامج “أوباما كير” للرعاية الصحية.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الإخبارية عن كيفن مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب قوله: سنصوت بنعم، وسنمر بهذا القانون”، معربا عن ارتياحه إزاء التصويت.

وكان رئيس مجلس النواب بول رايان قد أكد قبل عدة أيام “أن التصويت لن يعقد دون أن تكون الأصوات الفائزة في متناول اليد”.

ويأتي التصويت المتوقع بعد يوم واحد من موافقة اثنين من الجمهوريين البارزين هما بيلي لونغ وفريد ابتون على تحويل أصواتهم من “لا” على مشروع القانون إلى “نعم”.

ومن المقرر أن يكون قانون الرعاية الصحية الأميركي بديلا للقانون الذي مُرر في عهد أوباما، المعروف ببرنامج “أوباما كير”.

يذكر أن قانون “أوباما كير”، الذي لا يؤيده ترامب، قد سمح لملايين الأميركيين بالحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسرة.

ويرى الكثير من الجمهوريين، الذين يجمعون على أنَّ “أوباما كير” مضر بالاقتصاد الأميركي، أنَّ القانون الجديد لا يختلف عن السابق كثيرًا، مطالبين بتعديله قبل عرضه للتصويت.