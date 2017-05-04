الليلة.. إنبي يستضيف وادي دجلة ببتروسبورت2017-05-04 08:54:34
تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة 27 للدورى بإقامة 3 مواجهات، حيث يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طنطا، ويلعب الأهلى مع طلائع الجيش، ويواجه إنبى منافسه وادى دجلة.
ففى تمام التاسعة والربع مساء يستضيف إنبى نظيره وادى دجلة على استاد بتروسبورت للهروب من نغمة التعادلات، حيث تعادل الفريق البترولى فى الجولة الأخيرة مع المقاولون العرب سلبياً، وتعادل دجلة مع سموحة بهدفين لكل فريق.
ويحتل إنبى المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 12 وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وسكنت شباكهم 33 هدفا، بينما يحتل وادى دجلة المركز التاسع برصيد 35 نقطة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكهم 29.
وقال طارق العشرى، المدير الفنى لإنبى، إن مباراة دجلة فى غاية الصعوبة ولكنه على ثقة من إمكانيات لاعبيه ورغبتهم الأكيدة فى تحسين صورتهم بعد الأداء السيئ الذى ظهر به الفريق البترولى أمام ذئاب الجبل، متابعا: “هدفى التواجد مع الفريق فى مركز متقدم والفوز فى مباراتين متتاليتين يقربنا من المربع الذهبى”.
وتحظى مباراة إنبى المقبلة بأهمية خاصة من جانب الجهاز الفنى لوادى دجلة بقيادة أحمد حسام “ميدو”، فى ظل الرغبة بتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الجيدة التى تحققت فى الفترة الأخيرة بعد الفوز على المقاصة والتعادل مع سموحة.
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