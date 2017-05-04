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بعد زيارة أبومازن.. ترامب: نسعى لاتفاق بين فلسطين وإسرائيل للتعايش فى سلام
محمود عباس ودونالد ترامب‎

بعد زيارة أبومازن.. ترامب: نسعى لاتفاق بين فلسطين وإسرائيل للتعايش فى سلام

2017-05-04 08:50:38

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادته بلقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبومازن” فى البيت الأبيض أمس الأربعاء، مشيراً إلى المحاولة للوصول لاتفاق يسمح للشعبين الإسرائيلى والفلسطينى العيش بسلام.

وكتب ترامب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “أنه لشرف عظيم زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى البيت الأبيض، ونحن نأمل فى اتفاق كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يسمح للشعبين العيش فى أمن وسلام”.

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