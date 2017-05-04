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أحدث صورة لـ«مبارك».. هذه حالته الصحية!
حسني مبارك

أحدث صورة لـ«مبارك».. هذه حالته الصحية!

2017-05-04 08:59:08

نشر كريم حسين، مؤسس صفحة “أنا آسف يا ريس”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي تهتم بنشر أخبار الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أحدث صورة التُقطت لمبارك، داخل مقر إقامته بمنطقة مصر الجديدة.

وظهر مبارك، الذي يحتفل اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ89، بصحة جيدة، ويقف بجواره ابنه الأكبر علاء، وحفيده عمر علاء.

مبارك انتقل للإقامة في منطقة مصر الجديدة، عقب خروجه من مستشفى المعادي العسكري، وبعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، ويستقبل ضيوفه من حين لآخر، ويمارس حياته اليومية المعتادة.

محبو وأنصار الرئيس الأسبق، سينظمون احتفالية اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاده، في منطقة الجزيرة، وهو تقليد يحرصون عليه سنوياً منذ تُنحي مبارك عن الحكم، وكانوا في السابق يتجمعون أمام مستشفى المعادي العسكري، حاملين صوره ولافتات تهنئة له، وينتظرون خروجه لهم من غرفته لتحيتهم.
كلمات دالّة

محمد حسني مبارك

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